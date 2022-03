Suivez les visites flash et partez à la découvertes des nouvelles salles et oeuvres exposées. Musée des Beaux-Arts Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:00

… avec l’installation d’une salle consacrée à _l’artiste et son atelier au 19ᵉ siècle_ et d’une réouverture de la salle contemporaine dédiée à la _Nouvelle école de Paris_ avec des nouveaux dépôts du Centre national des arts plastiques d’oeuvres de Lalan, Tal-Coat, Arpad Senes, Shafic Abboud, Marta Pan… Un nouvel espace est consacré au 16ᵉ siècle européen, prolongé par une extensin des collections de peintures françaises 17ᵉ siècle,. Quant à la salle Foulon de Vaulx, elle s’est refait une beauté pour mieux mettre en valeur les beaux portraits de Melle Sallé par Van Loo et de Melle Prévost par Raoux. Le musée a la chance d’accueillir des oeuvres du musée des Beaux-arts de Valenciennes fermé pour travaux de rénovation. Les visiteurs auront donc le plaisir de découvrir des oeuvres de Jean-Baptiste Pater, Michel Barthélémy Olivier, Jean-Baptiste Carpeaux, Adrienne Grandpierre-Deverzy, Edgar Degas ou encore Natalia Gontcharova. Après le raccrochage des salles sur le paysage et la peinture de Salon à la fin du 19ᵉ siècle, ainsi que l’installation de nouvelles oeuvres dans la salle Art Déco, le musée continue sa transformation Musée des Beaux-Arts 18 place François Sicard 37000 Tours Tours Cathédrale Indre-et-Loire

