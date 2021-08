Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Oise, Pont-Sainte-Maxence Suivez les traces et indices des animaux en forêt d’Halatte Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Suivez les traces et indices des animaux en forêt d’Halatte Pont-Sainte-Maxence, 16 octobre 2021, Pont-Sainte-Maxence. Suivez les traces et indices des animaux en forêt d’Halatte 2021-10-16 – 2021-10-16

Au détour d'une mare ou d'un chemin forestier, un guide nature vous fera découvrir les petits secrets des habitants discrets de la forêt d'Halatte. Vous pourrez ainsi observer les traces et indices des cervidés, sangliers, insectes, oiseaux et batraciens. Les chaussures de marches et jumelles sont conseillées. Réservation indispensable auprès de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte

Catégories d'évènement: Oise, Pont-Sainte-Maxence
Lieu Pont-Sainte-Maxence