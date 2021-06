Suivez le Signal ! Ancienne criée du port de Brest,futur Centre national des phares, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Brest.

Suivez le Signal !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne criée du port de Brest, futur Centre national des phares

À la fois lieu de sciences et de culture, le Centre national des Phares vise à être une institution de référence pour la conservation et la valorisation du patrimoine de la signalisation maritime. Il se veut également être un lieu de pédagogie, de recherche et de ressources mais aussi un pôle de vie, espace d’événements et de rencontres, sur la thématique de la sécurité en mer. Plus largement encore ce lieu se veut être une véritable invitation à comprendre la mer, ses dangers, le génie humain pour y parer et les coopérations et synergies qui se sont créées de tous temps, entre les hommes et les femmes pour y faire face et les prévenir. Le Signal, futur centre d’interprétation, est un des trois pans du projet. En construction jusqu’à 2022, il vous ouvre ses portes, ou plutôt ses grilles, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021. Au programme : présentation du projet global de Centre national des Phares, visualisation du futur parcours d’exposition ou encore visite du chantier.

Sur le port de Brest, le Conseil départemental du Finistère vous donne rendez-vous à l’ancienne criée pour des visites du chantier et la présentation du projet de Centre national des Phares.

Ancienne criée du port de Brest,futur Centre national des phares 29200 Brest Brest Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00