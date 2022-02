Suivez le jardinier Maison de l’environnement Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Suivez le jardinier Maison de l’environnement, 4 juin 2022, Angers. Suivez le jardinier

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Maison de l’environnement

Découvrez le jardin bio d’une autre façon avec des visites thématiques et repartez avec des conseils personnalisés pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou jardin. Découvrez le jardin bio d’une autre façon avec des visites thématiques et repartez avec des conseils personnalisés pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou jardin. Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

