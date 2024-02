Suivez le jardinier Jardin de la Maison de l’environnement Angers, dimanche 2 juin 2024.

Suivez le jardinier Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 14h00 Jardin de la Maison de l’environnement Entrée Libre

Découvrez le jardin bio avec ceux et celles qui en prennent soin tous les jours ! Profitez de visites thématiques et repartez avec des conseils personnalisés pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou jardin.

Jardin de la Maison de l’environnement Avenue du Lac de Maine, Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Refuge pour la biodiversité » (LPO) et certifié « Agriculture biologique » (Écocert), le Jardin bio de la Maison de l’environnement offre une réponse poétique et expérimentale aux objectifs du jardin au naturel, où un équilibre de la biodiversité est visé.

Sur une surface de 4000 m2, 400 variétés végétales sont répertoriées et 800 kg de fruits, légumes et aromatiques sont récoltés chaque année au profit d’un restaurant solidaire. De Paris direction Nantes, sortie centre commercial Grand Maine De Nantes direction Angers sortie centre commercial Grand Maine Bus n° 6 ou 11 en semaine, bus 1D le dimanche

©Blandine Bourgeois