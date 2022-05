Suivez la piste animale Musée Francisque Mandet Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Suivez la piste animale Musée Francisque Mandet, 14 mai 2022, Riom. Suivez la piste animale

Musée Francisque Mandet, le samedi 14 mai à 14:30

Tout au long de l’année, les élèves qui ont participé au projet « Suivez la piste animale » aux cotés de l’artiste Caroline Desnoëttes ont exploré les collections des musées avec pour fil conducteur, les animaux. Ce grand jeu ouvert à tous met en scène les œuvres et objets phares rencontrés au cours de ces visites. À pas de loup, partez à leur (re-)découverte pour vous sentir comme un poisson dans l’eau. La piste vous entrainera jusqu’au Musée régional d’Auvergne. Grand jeu famille Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Autres Lieu Musée Francisque Mandet Adresse 14 rue de l'hôtel de ville, 63200 Riom Ville Riom lieuville Musée Francisque Mandet Riom Departement Puy-de-Dôme

Musée Francisque Mandet Riom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riom/

Suivez la piste animale Musée Francisque Mandet 2022-05-14 was last modified: by Suivez la piste animale Musée Francisque Mandet Musée Francisque Mandet 14 mai 2022 Musée Francisque Mandet Riom Riom

Riom Puy-de-Dôme