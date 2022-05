Suivez la Musique ! Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: 43500

Craponne-sur-Arzon

Suivez la Musique ! Craponne-sur-Arzon, 19 août 2022, Craponne-sur-Arzon. Suivez la Musique ! Place aux Fruits Parvis de l’Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon

2022-08-19 – 2022-08-19 Place aux Fruits Parvis de l’Hôtel Calemard de Montjoly

Craponne-sur-Arzon 43500 Sérénade à 17h sur le parvis de la nouvelle médiathèque pour l’ouverture du festival de musique de la Chaise-Dieu. Place aux Fruits Parvis de l’Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 43500, Craponne-sur-Arzon Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Place aux Fruits Parvis de l'Hôtel Calemard de Montjoly Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Place aux Fruits Parvis de l'Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon Departement 43500

Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craponne-sur-arzon/

Suivez la Musique ! Craponne-sur-Arzon 2022-08-19 was last modified: by Suivez la Musique ! Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 19 août 2022 43500 Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon 43500