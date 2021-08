CransacCransac Cransac Cransac Aveyron, Cransac Suivez la guide : La cité de Cransac entre mines, thermalisme et art contemporain Cransac Cransac CransacCransac Catégories d’évènement: Aveyron

Cheminez dans la ville à la découverte de son passé thermal et de son passé minier où se côtoient les vestiges de ces 2 époques. Puis découvrez l’oeuvre d’art contemporain réalisée en hommage à cette histoire minière et au renouveau thermal de la cité cransacoise. Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la veille. Réservation obligatoire. Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/ Rdv à 15h à l’Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac

