Saint-Denis

Suivez la flèche – visite « Savoir-faire » Saint-Denis, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Denis. Suivez la flèche – visite « Savoir-faire » 2021-06-12 16:30:00 – 2021-07-03 17:45:00 Rotonde des Valois dans le square Pierre de Montreuil Allée des 6 Chapelles

Saint-Denis 93200 Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France EUR 6 6 Découvrez l’histoire de la flèche de la basilique de Saint-Denis et de sa reconstruction, les secrets de la forge et l’art de la taille de pierre. https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees/visites-de-nos-partenaires/visite-savoir-faire-suivez-la-fleche Découvrez l’histoire de la flèche de la basilique de Saint-Denis et de sa reconstruction, les secrets de la forge et l’art de la taille de pierre.

lieuville 48.93595#2.36036