Hôtel de la Couronne, le samedi 18 septembre à 14:30

### Lors de cette visite commentée, découvrez l’histoire de la ville d’Ensisheim, profondément liée à la famille des ducs de Bourgogne et de la dynastie des Habsbourg. De Catherine de Bourgogne à Louis XV, Ensisheim conserve en ses murs les traces de sa riche histoire. Nous visiterons l’ancien couvent des Tiercelines, l’hôtel de la Couronne et nous ferons le tour de la vieille ville. Catherine Koenig vous fera revivre l’histoire mouvementée de l’histoire de la ville alors Régence de l’Autriche antérieure sous la domination des Habsbourg jusqu’au Conseil Souverain d’Alsace, mise en place en 1658. La conférence se terminera à l’hôtel de la Couronne où vous pourrez vous restaurez sur la terrasse spécifiquement réservée pour l’occasion.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Lors de cette visite commentée, découvrez l’histoire de la ville d’Ensisheim, profondément liée à la famille des ducs de Bourgogne et de la dynastie des Habsbourg. Hôtel de la Couronne 47 rue de la 1ère Armée Française, 68190 Ensisheim Ensisheim Haut-Rhin

