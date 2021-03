SUITES POUR VIOLONCELLE La Batterie, 14 avril 2021-14 avril 2021, GUYANCOURT.

SUITES POUR VIOLONCELLE

La Batterie, le mercredi 14 avril à 20:30

Une des plus belles œuvres du célèbre compositeur baroque. A moins qu’elle ne fût écrite, dans l’ombre, par son épouse…

Révélée par une Victoire de la Musique en 2002, élue Artiste de l’année en 2011 par le magazine Diapason et les auditeurs de France Musique, Emmanuelle Bertrand est une artiste à la personnalité rayonnante et généreuse, qui se distingue par sa capacité à rendre accessibles et faire partager au plus grand nombre des choix de répertoire audacieux et une curiosité insatiable. Elle joue depuis 2016 un violoncelle de Carlo Tononi datant du début du XVIIIe siècle. C’est cet instrument merveilleux qui a suscité en elle le désir d’enregistrer chez Harmonia Mundi les Suites pour violoncelle de Bach et, bien entendu, de les jouer en concert.

En 2011, le chef d’orchestre et professeur de musicologie à l’Université de Darwin en Australie, Martin Jarvis jette un pavé dans la marre – ou plutôt une météorite dans la mer ! Après des années de recherches, il prétend que l’œuvre a été écrite par Anna-Magdalena, la seconde épouse de Jean-Sébastien, qui était jusque-là considéré à tort comme sa simple copiste.

Première partie à 19 h : projection du film Written by Mrs Bach: broken silence d’Alex McCall (VOST), d’après l’ouvrage du même nom de Martin Jarvis (HarperCollins, 2011)

En collaboration avec La Ferme de Bel-Ebat – Théâtre de Guyancourt

A partir de 8,50€

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



