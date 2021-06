Lille La MAVA Lille, Nord Suites en ré mineur La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Suites en ré mineur

du vendredi 18 juin au samedi 19 juin à La MAVA

du vendredi 18 juin au samedi 19 juin à La MAVA

_Suites en ré mineur_ nous invite à observer furtivement un enchaînement de pas de deux de plusieurs couples qui, au fil de situations ordinaires, souvent drôles, parfois dramatiques, interpellent et interrogent le spectateur sur sa propre expérience de l’Amour conjugal au quotidien. Pendant 1h30, des couples vont, viennent, s’interpellent, se déchirent, se séparent, se retrouvent et rythment leur relation, tels des danseurs de salon qui improvisent une marche entre douceur et fermeté.

Sur réservations

Une mise en scène originale de cette pièce de Claire Béchet est le fruit d'une saison de travail dans le cadre des ateliers théâtre de La MAVA et a été soutenue par la CRIC de Lille. La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

