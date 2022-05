Suite n°4, 7 mai 2022, .

Suite n°4

2022-05-07 – 2022-05-07

Encyclopédie de la parole Joris Lacoste, Pierre-Yves Macé, Sébastien Roux, Ensemble Ictus



En croisant acoustique et électrique, en convoquant des associations de timbres insolites, la perception est exacerbée et les émotions littéralement inouïes !



En s’attachant aux infimes modulations de la parole humaine, Suite n°4 célèbre le vivant et l’éphémère : une manière de faire retentir “l’inflexion des voix chères qui se sont tues”. Au coeur de ce théâtre de fantômes, les voix, enregistrées un jour quelque part, sont soutenues et emportées par les instruments, comme dans un opéra.



En partenariat avec le GMEM— Centre national de création musicale

