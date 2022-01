SUISSE DIAGONALES JAZZ : SHEMS BENDALI QUINTET AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 11 février à 20:30

S’inscrivant dans la tradition d’un jazz aventureux et ouvert, perméable aux esthétiques musicales actuelles sans jamais les singer, la musique du quintet met l’accent sur la circulation de l’énergie sous ses multiples formes : tantôt vindicative, tantôt fragile, toujours habitée. Les compositions de Shems Bendali, épurées, lyriques ou incisives, sont pensées comme des étincelles venant embraser le jeu collectif, chaque musicien étant à même de nourrir et d’orienter ce foyer musical commun. Shems Bendali, trompette Arthur Donnot, saxophone ténor Noé Tavelli, batterie Andrew Audiger, piano Yves Marcotte, contrebasse

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

