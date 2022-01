SUISSE DIAGONALES JAZZ : SC’ÖÖF AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

SUISSE DIAGONALES JAZZ : SC’ÖÖF AMR / Sud des Alpes, 12 février 2022, Genève. SUISSE DIAGONALES JAZZ : SC’ÖÖF

AMR / Sud des Alpes, le samedi 12 février à 20:30

Sc’ööf est un projet expérimental, qui construit sa propre langue sonore radicale, bavarde et aventureuse, toujours rafraîchissante. Une forte prédilection pour un groove atypique et captivant ainsi qu’une énergie excessive sur scène font de Sc’ööf un véritable paquet surprise palpitant et incalculable. Christian Zemp, guitare Elio Amberg, saxophone ténor Noah Arnold, saxophone alto Amadeus Fries, batterie

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/