AMR / Sud des Alpes, le dimanche 13 février à 20:30

La musique d’Andrina Bollinger est un espace sonore en perpétuel mouvement, dans lequel la Zurichoise explore, grâce à sa voix et son corps, d’innombrables thématiques, de l’art à la nature ou de l’architecture. Elle avait déjà célébré cette diversité dans des projets comme Eclecta, JPTR ou aux côtés d’Erik Truffaz. Place maintenant au solo, où tout devient un ensemble parfaitement cohérent. Andrina Bollinger, chant, percussion, piano

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

