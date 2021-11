Suis-je encore vivante? par la Cie des Nageurs de Nuit Espace St-Césaire,impasse des Mourgues, 11 novembre 2021, Arles.

Suis-je encore vivante? par la Cie des Nageurs de Nuit

du jeudi 11 novembre au samedi 13 novembre à Espace St-Césaire, impasse des Mourgues

Théâtre ——- Suis-je encore vivante ? ———————— ### D’après les écrits et les dits de Grisélidis Réal **_Une proposition sur la place de la liberté dans le monde contemporain_** **par La Cie Nageurs de Nuit avec Anna Andréotti Roxane Borgna** **Travail collectif Anna Andréotti Roxane Borgna et Jean-Claude Fall** **Chorégraphie : Naomi Fall** Les Nageurs de Nuit, Roxane Borgna proposent cette année après Une vie bouleversée d’après les écrits de Etty Hillesum, Suis-je encore vivante ? une suite d’écrits et de déclarations de Grisélidis Réal, dans une mise en scène collective, toute en poésie. Un théâtre qui place le spectateur face aux contradictions de notre société. Un théâtre de juste violence à l’heure où se pose en tous sens, à l’échelle du monde, la question du droit pour toutes les minorités possibles et inimaginables. Griselidis Real (1929 – 2005) se présente elle-même comme écrivaine, peintre, poète et prostituée. Elle est devenue, dans le feu des années 70 en France et ailleurs, l’égérie du Mouvement des Prostituées initie a l’Eglise Saint-Nizier de Lyon. Elle a écrit de nombreux livres Le noir est une couleur, Suis-je encore vivante, La passe imaginaire, Carnet de bal d’une courtisane. Elle combattait l’hypocrisie d’une société qui dénonce la prostitution tout en la consommant. Elle était avant tout une artiste. Elle a fait de sa vie toute entière une oeuvre d’art. Durée 1 h – suivi d’un buffet – Réservation conseillée –

Entrée libre – sous réservation

12 e édition De ses battements d’elles – A corps… dedans dehors – Du Théâtre dans une forme singulière d’après les écrits et dits de Griselidis Real

Espace St-Césaire,impasse des Mourgues Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T20:00:00 2021-11-11T22:00:00;2021-11-12T20:00:00 2021-11-12T22:00:00;2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T22:00:00