Gratuit : oui Accès libre et gratuit(Accueil de groupe sur RDV, s’adresser à l’Adil 44) La Maison de l’Habitant accueille une exposition sur le thème du mal-logement, proposée par l’association la CLCV en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, les après-midis du 21 au 23 février 2022 de 13h30 à 17h. Plusieurs thématiques y sont abordées : humidité, moisissures, chauffage, cuisson, peinture qui s’écaille, logement situé dans une cave ou dans des combles… Quels sont les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ? Quels gestes et réflexes adopter pour vivre dans un logement plus sain ? La CLCV sera présente pour vous informer, vous conseiller et vous permettre de repérer les situations de mal-logement pour savoir comment s’en prémunir. Accès libre et gratuit – Pour toutes questions : contact@adil44.fr Pour les professionnels qui souhaiteraient venir avec un groupe, contactez-nous pour réserver un créneau de visite. L’exposition sera suivie d’une soirée d’information le jeudi 24 février de 18h à 19h30 à la Maison de l’Habitant où seront présentées les diverses actions possibles en cas de logement en mauvais état, dégradé ou dangereux. Sur inscription : https://ypl.me/kLc Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000

