Suis-je dans mon assiette ? Tentative d’approche de l’éco-féminisme par une citoyenne ordinaire Bibliothèque Buffon Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 15h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

En lien avec la conférence sur le GIEC, la bibliothèque vous invite à une rencontre plus atypique avec Sarah Pèpe. A travers une conférence gesticulée, la comédienne souhaite partager ses explorations et interrogations autour des enjeux de l’éco-féminisme.

« Si on entend parler de plus en

plus de l’éco-féminisme, c’est souvent à travers la moquerie ou des échanges de

bonnes pratiques individuelles. Qui ne se souvient par exemple du déchaînement

autour de l’affirmation de la dimension genrée du barbecue ?

Mais si l’on prend le temps de se

poser, qu’en est-il exactement ? Pourquoi lier ces deux combats que sont

le féminisme et la lutte pour la sauvegarde de l’environnement ? Les

femmes seraient-elles davantage concernées par ces questions ? Ne

s’agit-il pas plutôt de questionner les valeurs virilistes de puissance qui

conduisent à la domination, à l’exploitation et entraînent le monde sur une

pente fatale ? » Sarah Pèpe

Qu’est-ce qu’une conférence gesticulée ?

D’après le magazine l’Ardeur, La conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique militant.

Construite par une personne ou un groupe à partir de ses expériences,

c’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce

qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris.

(…)

Comédienne et autrice de théâtre, elle créé sa compagnie en 1997, afin de développer la pratique théâtrale des enfants, des adolescents et des adultes, à partir de textes originaux qu’elle met en scène. Depuis 2015, elle se consacre davantage à l’écriture

En 2023, elle écrit sa

première conférence gesticulée : « Opération sauvetage »,

sur la place des femmes dans la culture.

Samedi 25 novembre 15h. Bibliothèque Buffon 15 bis rue Buffon 75005 Paris. Auditorium 5e étage. Sans réservation.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

cc