Visite libre du Centre d'Interprétation Marne 14-18

Visite libre du Centre d’Interprétation Marne 14-18, Centre d’interprétation, 14 mai 2022 18:00, Suippes. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Entrée libre Découvrez la Première Guerre Mondiale à travers une visite moderne et interactive. Le Centre d’Interprétation Marne 14-18 vous propose une découverte interactive de la Première Guerre Mondiale. A travers une scénographie originale, venez plonger au coeur du conflit grâce à de nombreux documents d’archives, un film inédit, une animation dans une tranchée, ainsi que des bornes interactives. Marne 14-18, Centre d’interprétation 4 ruelle Bayard, 51600 Suippes 51600 Suippes Marne

03 26 68 24 09 http://www.marne14-18.fr Placé sur l’ancien front de champagne, le Centre d’Interprétation Marne 14-18 est au carrefour des sites de Verdun et du Chemin des Dames. Il offre une présentation vivante, moderne et humaniste de la Première Guerre Mondiale. Une riche collection iconographique et de nombreux témoignages laissés par les soldats et les civils montrent toute l’intensité et l’horreur du conflit. © Marne 14-18, Centre d’interprétation samedi 14 mai – 18h00 à 22h00 ©marne1418

