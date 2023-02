SUICIDEBOYS GREY DAY EUROPE TOUR ZENITH PARIS – LA VILLETTE, 8 mars 2023, PARIS.

SUICIDEBOYS GREY DAY EUROPE TOUR ZENITH PARIS – LA VILLETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 19:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 51.0 à 61.45 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. En raison d’un soucis de planning, le concert de $uicideboy$ initialement prévue le 14 mars 2023 au Zénith Paris La Villette est déplacée au 8 mars 2023. Les billets restent valables.Le duo de rappeur de la Nouvelle-Orléans, $uicideboy$, annonce que son très réussi Grey Day Tour passera par l’Europe pour 15 dates dans 9 pays en 2023. La tournée, produite par Live Nation, passera notamment par Paris le 14 mars 2023 au Zénith Paris La Villette.. Les artistes de G59 Records Germ seront également à l’affiche, en invités spéciaux : Shakewell, Chetta et l’Américain et Ski Mask The Slump God, qui ouvrira le Grey Day Tour. $uicideboy$ connaît une année 2022 exceptionnelle, puisqu’il est le 27e artiste le plus écouté de l’année, tous genres confondus, avec 1,9 milliard de streams (au 18 octobre), selon HITS MAGAZINE, devançant ainsi d’autres rappeurs de la liste, dont Jack Harlow, Tyler the Creator et Travis Scott. De plus, leur single « Matte Black », sorti en 2022, est en tête de la playlist Spotify US Top Group’s of 2022, une collection des artistes les plus streamés sur la plateforme cette année. L’annonce de la tournée est accompagnée de la sortie de leur EP en collaboration avec Germ DIRTIESTNASTIEST$UICIDE, une collection de 7 chansons entièrement produites par $crim, membre de $uicideboy$, qui sera disponible le 16 décembre. Le single principal de l’EP, My Swisher Sweet, But My Sig Sauer, a déjà atteint 5 millions de streams cumulés depuis sa sortie le 2 décembre. La chanson a été sélectionnée pour la playlist New Music Friday par Alternative Press et HipHopDX. L’album précédent du groupe, Sing Me a Lullaby, My Sweet Temptation (juillet 2022), a débuté à la première place du classement Billboard des meilleurs albums rap, à la deuxième place du classement des meilleurs albums R&B/Hip-Hop et à la septième place du classement Billboard 200 tous genres confondus. Le projet a été visionné plus de 100 millions de fois la semaine de sa sortie et a permis au groupe de se hisser pour la première fois au premier rang du classement des albums de rap, au premier rang du classement des meilleurs albums de R&B/Hip-Hop et d’égaler l’album précédent 2021’s Long Term Effects of Suffering au Billboard 200. Alternative Press a déclaré que « le soleil ne cessera pas de briller » sur le duo de rap de la Nouvelle-Orléans et que leur nouveau son est un « renouveau de l’esprit et de la promesse ».

Votre billet est ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE PARIS Parking Pte de la Villette Paris

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. En raison d’un soucis de planning, le concert de $uicideboy$ initialement prévue le 14 mars 2023 au Zénith Paris La Villette est déplacée au 8 mars 2023. Les billets restent valables.



Le duo de rappeur de la Nouvelle-Orléans, $uicideboy$, annonce que son très réussi Grey Day Tour passera par

l’Europe pour 15 dates dans 9 pays en 2023. La tournée, produite par Live Nation, passera notamment par Paris

le 14 mars 2023 au Zénith Paris La Villette.. Les artistes de G59 Records Germ seront également à l’affiche, en

invités spéciaux : Shakewell, Chetta et l’Américain et Ski Mask The Slump God, qui ouvrira le Grey Day Tour.

$uicideboy$ connaît une année 2022 exceptionnelle, puisqu’il est le 27e artiste le plus écouté de l’année, tous

genres confondus, avec 1,9 milliard de streams (au 18 octobre), selon HITS MAGAZINE, devançant ainsi d’autres

rappeurs de la liste, dont Jack Harlow, Tyler the Creator et Travis Scott. De plus, leur single « Matte Black », sorti

en 2022, est en tête de la playlist Spotify US Top Group’s of 2022, une collection des artistes les plus streamés

sur la plateforme cette année.

L’annonce de la tournée est accompagnée de la sortie de leur EP en collaboration avec Germ

DIRTIESTNASTIEST$UICIDE, une collection de 7 chansons entièrement produites par $crim, membre de

$uicideboy$, qui sera disponible le 16 décembre. Le single principal de l’EP, My Swisher Sweet, But My Sig Sauer,

a déjà atteint 5 millions de streams cumulés depuis sa sortie le 2 décembre. La chanson a été sélectionnée pour

la playlist New Music Friday par Alternative Press et HipHopDX.

L’album précédent du groupe, Sing Me a Lullaby, My Sweet Temptation (juillet 2022), a débuté à la première

place du classement Billboard des meilleurs albums rap, à la deuxième place du classement des meilleurs albums

R&B/Hip-Hop et à la septième place du classement Billboard 200 tous genres confondus. Le projet a été visionné

plus de 100 millions de fois la semaine de sa sortie et a permis au groupe de se hisser pour la première fois au

premier rang du classement des albums de rap, au premier rang du classement des meilleurs albums de

R&B/Hip-Hop et d’égaler l’album précédent 2021’s Long Term Effects of Suffering au Billboard 200. Alternative

Press a déclaré que « le soleil ne cessera pas de briller » sur le duo de rap de la Nouvelle-Orléans et que leur

nouveau son est un « renouveau de l’esprit et de la promesse »..51.0 EUR51.0.

Votre billet est ici