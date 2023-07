Fête de la route du fromage Suhescun Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Suhescun Fête de la route du fromage Suhescun, 4 août 2023, Suhescun. Suhescun,Pyrénées-Atlantiques Fabrication de l’AOP Ossau-Iraty et dégustation de fromage affiné..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . . Suhescun 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Production of Ossau-Iraty PDO and matured cheese tasting. Producción de Ossau-Iraty DOP y degustación de queso curado. Herstellung des AOP Ossau-Iraty und Verkostung des gereiften Käses. Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Suhescun Autres Adresse Ville Suhescun Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Suhescun

Suhescun Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suhescun/