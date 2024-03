Sugarpie & the Candymen Théâtre des Arcades de Buc Buc, samedi 25 mai 2024.

Sugarpie & the Candymen Vivez une soirée envoûtante avec Sugarpie et the Candymen le 25 mai à 20h30 au Théâtre des Arcades de Buc ! Laissez-vous charmer par leur jazz. Réservez, pour une expérience musicale inoubliable ! Samedi 25 mai, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc tarifs : 12 € / 7 €

Porté par la voix chaude de Lara Ferrari, Sugarpie et the Candymen enchantent l’Europe depuis plus de 10 ans.

Leur mix unique de jazz swing et de rhythm’n’blues, naviguant entre standards rock et compositions originales, promet une expérience musicale captivante.

Contactez le service culturel.

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc 78530 Yvelines Île-de-France