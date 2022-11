Sugar & Tiger • Shady Fat Kats • Romance au Supersonic SUPERSONIC, 27 décembre 2022, Paris.

Le mardi 27 décembre 2022

de 19h00 à 23h30

. gratuit

SUGAR & TIGER

(Pop punk rock – Noa Music – FR)

Alors que le pop punk est redevenu tendance, nous n’avons jamais su être autrement, et même si nous n’avons plus 17 ans, notre énergie reste intacte. Dans une ambiance électrique à base de guitare/basse/batterie satinée de tendresse, nous venons d’ailleurs de sortir notre quatrième album “Cristal Temporel” et continuons de nous produire en live quand les Wampas nous laissent la place

SHADY FAT KATS

(Pop punk – Auray, FR)

Le quatuor Breton Shady Fat Kats débarque avec sa pop punk millimétrée, prêt à vous embarquer dans leur tourbillon de tubes et de mélodies solaires. Puissante comme une vague du Pacifique, lumineuse comme un coucher de soleil à Venice Beach, leur énergie communicative saura vous faire voyager à vive allure vers des contrées ensoleillées. La Californie vous dites ?

ROMANCE

(Dandy punk – Paris, FR)

Le groupe le plus excitant de Paris

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

