Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 4.5 2 jours, les 14 et 15 mai, consacrés au plaisir et à l’art du sucré avec un parrain d’exception Christophe Felder.



Le premier Salon de la Pâtisserie de la Gourmandise a eu lieu en février 2018 à Marseille. Après trois éditions, 30 000 visiteurs, 130 exposants, 90 heures de démonstrations… l’envie d’un nouvel événement après cette année en suspens a donné naissance au Sugar Sugar.



Au programme : des démonstrations, un marché gourmand, des master class, des animations enfants, des rencontres, un espace de restauration salé.

