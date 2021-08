Les Pennes-Mirabeau jas'rod Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau SUFFOCATION / BELPHEGOR / HATE + Guests jas’rod Les Pennes-Mirabeau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

jas’rod, le dimanche 13 mars 2022 à 20:00

TENTACLES INDUSTRIES [ En accord avec The Flaming Arts Agency ] PROUDLY PRESENTS: SUFFOCATION NYDM Kings – USA – Nuclear Blast [https://www.facebook.com/suffocation](https://www.facebook.com/suffocation) + BELPHEGOR Austria – Nuclear Blast [https://www.facebook.com/belphegor](https://www.facebook.com/belphegor) + HATE Poland – Metal Blade [https://www.facebook.com/HATEOFFICIAL](https://www.facebook.com/HATEOFFICIAL) + DEVILS RAGE Switzerland – Self Released [https://www.facebook.com/DevilsRage](https://www.facebook.com/DevilsRage) + BLASPHEMOUS CREATION USA – Horror Pain Gore Death [https://www.facebook.com/BlasphemousCreation](https://www.facebook.com/BlasphemousCreation)

21,80€ en pré-vente / 25€ sur place

♫METAL♫ jas’rod 1506 Avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône

