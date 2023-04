SÜEÜR en concert à la Maroquinerie La Maroquinerie, 9 mai 2023, Paris.

Le mardi 09 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Le rendez-vous est donné le 9 mai prochain à la Maroquinerie et à partir du 23 juin sur les scènes de festivals francophones pour découvrir ce voyage musical ambitieux et unique en son genre.

SÜEÜR c’est un projet musical qui est venu bouleverser le paysage musical français en 2019. Rares sont les premiers projets aussi convaincants, autant dans leur originalité et leur force de persuasion qui se distinguent par cette ébullition rock dans l’esprit, rap dans le flow et électro dans l’habillage. Artiste aux multiples passions, SÜEÜR est aussi connu sous le nom de Théo Cholbi en tant que comédien depuis plus de 10 ans.

Avec Ananke, son dernier album, SÜEÜR a su convaincre par sa plume unique qui oscille entre folie douce et mal-être poétique. Son don pour l’écriture évoque autant qu’il chamboule, la puissance de ses vers reposant dans sa capacité à allier fermeté et réflexion dans une ambiance rock aux musicalités électro punk et hip hop.

La Maroquinerie 23 rue Boyer 75020 Paris

Contact : https://maroquinerie.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/pop-rock-folk-sueur-theo-cholbi-manmassu-lt.htm

