Le vendredi 06 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

De 10€ à 17€

Süeür, l’un des artistes qui se produira lors du festival de l’Estival cette année !

Süeür se produira sur scène le 6 octobre dans le cadre de l’Estival.

Connu en tant que comédien sous le nom de Théo Cholbi depuis plus de 10 ans,

Süeür est un artiste complet aux multiples facettes. Avec Ananké, son dernier

album, SÜEÜR a su convaincre par sa plume unique qui oscille entre folie douce

et mal-être poétique. Il nous fait voyager entre poésie et romance et nous

emporte dans une nostalgie colorée de mélancolie.

Son style unique mélange à la fois le rap, la musique électro et le rock.

A ne manquer sous aucun prétexte !

Salle René Cassin 1 rue Jean Mermoz, 78800 HOUILLES 78800 Houilles

Contact : https://www.lestival.fr/artistes/sueur/ https://www.facebook.com/lestival78 https://www.fnacspectacles.com/event/sueur-cancre-salle-rene-cassin-17109702/

