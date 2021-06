L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Sueño, spectacle équestre L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Sueño, spectacle équestre 2021-07-01 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-11 00:00:00 00:00:00
L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse EUR Après avoir présenté leurs spectacles équestres dans le monde entier, Frédéric Pignon et Magali Delgado reviennent aux sources. +33 7 56 80 01 66 https://www.islesurlasorgue.fr/culture/grands-evenements/sueno/ Après avoir présenté leurs spectacles équestres dans le monde entier, Frédéric Pignon et Magali Delgado reviennent aux sources.

