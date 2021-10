Sueño · Cie Singe Diesel Le Théâtre, 8 mars 2022, Laval.

Sueño · Cie Singe Diesel

Le Théâtre, le mardi 8 mars 2022 à 20:30

Tom est un homme de la rue. Aveugle, il se sent mal à l’aise avec le monde réel, comme déconnecté. Alors il s’échappe, plonge dans ses rêveries pour retrouver la grâce. Commence un voyage nocturne dans la ville entre rêve et réalité, un ailleurs de tous les possibles… Sueño, comme “rêve” en espagnol. C’est en effet un voyage onirique dans les mondes de Tom auquel nous convie Juan Perez Escala. Et ce notamment par une performance de jeu presque sensorielle : c’est avec les yeux bandés que l’artiste manipule son personnage. Un langage marionnettique tout en poésie, qui ouvre la question des sans-abris à un imaginaire fécond et libérateur.

8€ · 6€

Vivre dans la rue et s’en évader par le songe et les magies de l’art marionnettique : une pièce drôlement libre et lumineuse.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



