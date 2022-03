Sudameris Trio Marseille 3e Arrondissement, 26 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Sudameris Trio

2022-04-26

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

26 26 Ils jouent ensemble depuis plus de 30 ans.

Le trio a à son actif l’enregistrement de cinq albums plébiscités par l’ensemble de la critique et du public.



Suites françaises s’inspire de grands thèmes de la musique française de Rameau à Maurice Ravel et célèbre avec impertinence les grandes pages de leur répertoire classique ainsi que leurs nouvelles compositions, toujours jubilatoires. Erik Satie s’encanaille avec Nirvana, Darius Milhaud navigue vers Cuba, le Carnaval s’amourache de Saint-Saëns. Décidément Robert Rossignol nous montre là qu’il est un véritable compositeur au talent fou qui côtoie tous les grands pianistes tels Keith Jarrett, Herbie Hancock, Chick Corea, Michel Petrucciani…



Pour cette soirée une seule règle s’impose à eux : nous faire vibrer.

Un fabuleux trio. Une soirée de haute volée Jazzistique remplie d’humour ! »

Théâtre Axel Toursky

