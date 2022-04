Sudaméris trio – Duo Intermezzo “Libertad” Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sudaméris trio – Duo Intermezzo “Libertad” Marseille 13e Arrondissement, 19 juin 2022, Marseille 13e Arrondissement. Sudaméris trio – Duo Intermezzo “Libertad” Musée Provençal 4 chemin de Palama Marseille 13e Arrondissement

2022-06-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-19 Musée Provençal 4 chemin de Palama

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône • Duo intermezzo

“Libertad” est un voyage musical sincère et immersif au cœur de l’art d’Astor Piazzolla. Tout au long de leur concert, les deux artistes vous conteront l’histoire de ce passionné, son engagement artistique sans faille, ses bonheurs, ses doutes, son incroyable liberté…

Prix coup de cœur 2021 de l’académie Charles Cros.



• Sudaméris trio

