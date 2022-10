Sudaméris Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-12-04 20:30:00

Bouches-du-Rhne EUR 12 12 Les membres du trio Sudaméris jouent ensemble depuis maintenant 30 ans, ce qui en fait un ensemble phare parmi les musiciens de jazz à Marseille. Surprenant et inattendu : Satirvana leur 6e album, célèbre avec liberté, énergie, impertinence et inventivité les grandes pages du répertoire « classique » ainsi que quelques standards célèbres de Pop-Rock revisités ! De nouvelles compositions méditatives, hypnotiques, ou carrément festives rythment également leur nouveau répertoire.



Avec Satirvana , Erik Satie s’encanaille avec Nirvana, Brahms rencontre l’orient, et le trio écume, tel des pirates, les rythmes des îles de l’océan Indien, pleins de joie de vivre.

Dès lors, il n’existe plus qu’une seule règle : sur les cordes bien tendues, faire vibrer le public !



Sudaméris Trio

Robert Rossignol

Farid Boukhalfa

Jean-Christophe Gautier Nos accordeurs accordés, enfin sur notre scène !

Concert proposé dans le cadre du festival Jazz sur la Ville.

