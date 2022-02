SUDAMERIS JAZZ TRIO Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Robert Rossignol au piano et arrangements, Farid Boukhalfa aux percussions Jean-Christophe Gautier à la contrebasse. Les ” Suites Françaises ” selon le Sudaméris-jazz trio , célèbrent avec liberté , énergie , impertinence et inventivité , les grandes pages de leur répertoire “classique” , ainsi que leurs toutes nouvelles compositions ! Erik Satie s’encanaille avec Nirvana , Darius Milhaud vogue vers Cuba , le Carnaval invoque les St.Saens , dès lors il n’existe plus qu’une seule règle ; sur les cordes bien tendues , faire vibrer le public !!! [http://www.sudameris-jazz.com/](http://www.sudameris-jazz.com/)

15 € / Gratuit pour les moins de 12 ans / Adhésion annuelle 3 €

