Sud-Ouest Show Soustons, 16 août 2021, Soustons.

Sud-Ouest Show 2021-08-16 21:30:00 – 2021-08-16 Arènes Allée des Arènes

Soustons Landes Soustons Landes

Partagez en famille ou entre amis la culture festive du sud ouest !

Culturel, festif et participatif ce spectacle unique en son genre vous garantie découverte, partage et fou rire.

La programmation de cet évènement vous fera voyager au coeur des fêtes des villages landais. Course à la cocarde, tienta, course landaise au féminin, jeux taurins participatifs pour adultes et enfants.

Un spectacle 100% bonne humeur et authenticité landaises pour petits et grands.

Pass sanitaire obligatoire

Cet évènement vous fera voyager au coeur des fêtes des villages landais. Course à la cocarde, tienta, course landaise au féminin, jeux taurins participatifs pour adultes et enfants. Un spectacle 100% bonne humeur et authenticité landaises pour petits et grands. Pass sanitaire obligatoire

+33 5 58 41 52 62

Partagez en famille ou entre amis la culture festive du sud ouest !

Culturel, festif et participatif ce spectacle unique en son genre vous garantie découverte, partage et fou rire.

La programmation de cet évènement vous fera voyager au coeur des fêtes des villages landais. Course à la cocarde, tienta, course landaise au féminin, jeux taurins participatifs pour adultes et enfants.

Un spectacle 100% bonne humeur et authenticité landaises pour petits et grands.

Pass sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-07-24 par OTI LAS