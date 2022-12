Butterfly : l’Envol Sud Est Théâtre Villeneuve-Saint-Georges Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Villeneuve-Saint-Georges

Butterfly : l’Envol Sud Est Théâtre, 10 février 2023, Villeneuve-Saint-Georges. Butterfly : l’Envol Vendredi 10 février 2023, 09h30, 14h00 Sud Est Théâtre Micropéra pour quatuor instrumental, comédienne et soprano Sud Est Théâtre 21 Avenue Carnot, 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France Emmanuelle BRUNAT clarinettes I Céline LALY soprano I Sophie RAYNAUD basson I Laura SEGRE comédienne I Jérémy BRUYERE contrebasse I Boris WINTER violon Prenant sa source dans l’opéra de Giacomo Puccini, « Butterfly : l’Envol » fait le pari de la relecture de l’œuvre originelle, dans laquelle chaque artiste au plateau est tour à tour comédien.ne, chanteur.se, instrumentiste. Comme autant de différents points de vue d’un même drame. Comme autant de papillons autour d’une même flamme…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T09:30:00+01:00

2023-02-10T15:00:00+01:00 ADELAP, Arnaud GUILLOU

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Villeneuve-Saint-Georges Autres Lieu Sud Est Théâtre Adresse 21 Avenue Carnot, 94190 Villeneuve-Saint-Georges Ville Villeneuve-Saint-Georges Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Sud Est Théâtre Villeneuve-Saint-Georges Departement Val-de-Marne

Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne