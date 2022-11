SUD DE SCIENCES FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

SUD DE SCIENCES FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE Montpellier, 23 novembre 2022, Montpellier. SUD DE SCIENCES FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE

240 Rue de l’Acropole Montpellier Hérault

2022-11-23 – 2022-11-27 Montpellier

Hérault L’Université de Montpellier, les cinq organismes de recherche partenaires (Cirad, CNRS, Inrae, Inserm, IRD), la Ville de Montpellier, le Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole et l’association Kimiyo s’associent pour proposer la 5ème édition de Sud de sciences, le festival du film scientifique. Ce festival s’inscrit dans la recherche locale, très riche et diversifiée, à l’image des 6000 chercheurs de la communauté scientifique montpelliéraine. Il illustre un engagement commun fort : celui de renforcer les relations sciences et société en proposant au plus grand nombre d’assister gratuitement à des projections de films scientifiques, suivies d’échanges avec des chercheuses et des chercheurs. Cette 5ème édition propose deux catégories de films en compétition : une catégorie professionnelle et une sélection de films étudiants. Après un lancement prévu le mercredi 16 novembre, du mercredi 23 au samedi 26 novembre, chaque séance permet au public d’assister librement à la projection d’un court-métrage réalisé par des étudiants, et d’un film long métrage de la catégorie professionnelle. La programmation du dimanche 27 met à l’honneur les films hors compétition consacrés

« coups de coeur » du comité de sélection. Depuis sa création, Sud de sciences s’intègre dans la programmation du « Mois du film documentaire », manifestation nationale initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication. ​ENTRÉE LIBRE L’Université de Montpellier, les cinq organismes de recherche partenaires (Cirad, CNRS, Inrae, Inserm, IRD), la Ville de Montpellier, le Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole et l’association Kimiyo s’associent pour proposer la 5ème édition de Sud de sciences, le festival du film scientifique. https://www.suddesciences.fr/5emeedition Montpellier

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 240 Rue de l'Acropole Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

SUD DE SCIENCES FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE Montpellier 2022-11-23 was last modified: by SUD DE SCIENCES FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE Montpellier Montpellier 23 novembre 2022 240 Rue de l'Acropole Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault