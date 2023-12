OPEN SUD DE FRANCE SUD DE FRANCE ARENA Perols Catégorie d’Évènement: Pérols OPEN SUD DE FRANCE SUD DE FRANCE ARENA Perols, 2 février 2024, Perols. OPEN SUD DE FRANCE SUD DE FRANCE ARENA

Tarif : 11.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 12:00 Réservez votre billet ici SUD DE FRANCE ARENA ROUTE DE LA FOIRE 34470 Perols Détails Catégorie d’Évènement: Pérols Autres Code postal 34470 Lieu SUD DE FRANCE ARENA Adresse ROUTE DE LA FOIRE Ville Perols Departement 34 Lieu Ville SUD DE FRANCE ARENA Perols Latitude 43.608181 Longitude 3.879438 latitude longitude 43.608181;3.879438

SUD DE FRANCE ARENA Perols 34 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols/