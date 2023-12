MISSION GOLDFINGERS L’ANTRE MAGIQUE Paris Catégorie d’Évènement: Paris MISSION GOLDFINGERS L’ANTRE MAGIQUE Paris, 9 février 2024, Paris. ‘Mission goldfingers’, un close-up magic show où l’humour est présent grâce à la participation active du publicPlus vous vous approcherez et moins vous verrez ! Car même à quelques centimètres de vos yeux, les tours de magie deviennent incroyables. Un mélange de missions impossibles exécutées de main de maître par ce talentueux magicien.A Savoir :Ne convient pas à un enfant de moins de huit ans.Auteur : Christian GambinArtiste : Christian Gambin

Tarif : 18.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-02-09 à 19:00 Réservez votre billet ici L’ANTRE MAGIQUE 50, Rue Saint Georges 75009 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu L'ANTRE MAGIQUE Adresse 50, Rue Saint Georges Ville Paris Departement 75 Lieu Ville L'ANTRE MAGIQUE Paris Latitude 48.877467 Longitude 2.33731 latitude longitude 48.877467;2.33731

