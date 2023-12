PAPOOZ Paul B Massy, 3 mai 2024, Massy.

Biberonné aux Beatles, Beach Boys et autre Velvet Underground, Papooz cultive une classe toute britannique mêlée à une décontraction insouciante tout droit venue de l’Amérique des seventies. Mais ne vous y trompez-pas : ce duo-là est bel et bien français. Les parisiens Ulysse Cottin (le brun) et Armand Penicaut (le blond) sont des passionnés de musique. De celle qui fait rêver, planer, voyager… en un mot : de celle qui fait du bien ! Dans un mélange de rock, de pop aux accents folk et toujours inspiré par les sonorités ensoleillées, le groupe revient en 2023 bien décidé à réchauffer les cœurs avec trois singles en prévision de la sortie d’un nouvel album fin janvier2024 : « Resonate », « Down By You » et le plus récent « Don’t You Think It’d Be Nice », où l’on retrouve avec joie des paroles ciselées, portées par les voix sublimement androgynes de ce tandem au groove irrésistible. Papooz combat toujours la morosité ambiante en chansons et va vous donner envie de partir très loin en vacances !

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

Paul B 6, ALLÉE DU QUEBEC 91300 Massy