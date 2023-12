TRIAL INDOOR INTERNATIONAL MONTPELLIER SUD DE FRANCE ARENA Perols, 12 janvier 2024, Perols.

TRIAL INDOOR INTERNATIONAL MONTPELLIER SUD DE FRANCE ARENA Le vendredi 12 janvier 2023 Le Trial Indoor International de Montpellier revient pour une nouvelle édition exceptionnelle !Avec la présence des meilleurs pilotes mondiaux et des décors encore jamais réalisés, venez vivre un show exceptionnel et partager une expérience unique !PROGRAMMEUne soirée avec un show spectaculaire et hors du commun de 2h00LES MEILLEURS PILOTES DU MONDE vont faire vibrer la Sud de France Arena

Tarif : 16.00 – 52.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:00

SUD DE FRANCE ARENA ROUTE DE LA FOIRE 34470 Perols 34