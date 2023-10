SARDOU SUD DE FRANCE ARENA Perols, 11 novembre 2023, Perols.

SARDOU SUD DE FRANCE ARENA a lieu à la date du 2023-11-11 à 20:00:00.

Tarif : 39 à 119 euros.

SARDOUJe me souviens d’un adieu Le grand retour sur scène 4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023.A Paris, Michel Sardou se produira, pour la première fois dans l’histoire de la salle, en scène centrale en parterre assis à PARIS LA DEFENSE ARENA le samedi 16 mars 2024. Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.

Réservez votre billet ici

– Par le NORD (Paris, Lyon, Avignon…)

Autoroute A7 / E15. A hauteur d’Orange prendre l’autoroute 9 / E15, direction « Nîmes, Montpellier, Toulouse, Barcelone ». Sortie n°29 « Montpellier Est » puis suivre la direction « Arena / Parc des Exposition » (5 min). Entrée A ou B.

– Par l’OUEST (Bordeaux, Toulouse…)

Autoroute A61 / E80. Puis rejoindre l’autoroute A9 / E15 direction « Narbonnes, Béziers, Montpellier ». Sortie n°29 « Montpellier Est » puis suivre la direction « Arena / Parc des Expositions » (5 min). Entrée A ou B.

– Par l’EST (Marseille, Nice, Toulon…)

Rejoindre l’autoroute A7. Puis autoroute A54 / E80 direction « Salon-de-Pce, Arles, Nîmes, Barcelone ». Rejoindre l’A9 / E15. Sortie n°29 « Montpellier Est », puis suivre la direction « Arena / Parc des Expositions » (5 min). Entrée A ou B.

– En venant de A9 Barcelone, Toulouse, Béziers ou Montpellier-Ouest : Rejoindre le Parking B

– En venant de Montpellier Centre : Rejoindre le Parking A par l’avenue de la Mer-RD21

– En venant de A9/Marseille, Lyon, Nîmes ou RD66 :Rejoindre le Parking A depuis la sortie de la RD66 ou le Parking MEDITERRANEE (Itinéraire conseillé) depuis le rond-point de l’Aéroport International

– En venant de Lunel ou du littoral (Grande-Motte, Grau du Roi…) : Rejoindre le Parking B

Depuis l’aéroport :

BORNE D’APPEL TELEPHONE TAXI AEROPORT

Tél. : 04 67 20 65 29

GROUPEMENT AEROPORT TAXIS MEDITERRANEE

Tél. : 04 30 96 60 00

AUTRE GROUPEMENT TAXIS AEROPORT MONTPELLIER

Tél. : 07 81 46 58 77

Ligne 3 Juvignac/Montpellier/Lattes et Pérols-Étang de l’Or, arrêt « Parc Expo »

– cette ligne dessert le centre-ville et la gare SNCF Montpellier Saint Roch.

SUD DE FRANCE ARENA

ROUTE DE LA FOIRE Perols 34470

http://www.sardou.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Sardou

Réservez votre billet ici