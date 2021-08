Marseille Roll'Studio Bouches-du-Rhône, Marseille Sud Acoustic Band Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roll’Studio, le samedi 18 septembre à 19:30

Par une entente musicale spontanée, le Sud Acoustic Band fut fondé à l’initiative du Batteur Salonais Claude BEZIAC avec la rencontre de Gilles LABOUREY et de Bernard ABEILLE. Après avoir exploré les différentes époques du Jazz, le répertoire prit une orientation POST BOP par l’interprétation notamment de différents thèmes de MILES, COLTRANE & SHORTER. Le premier album du Sud Acoustic Band « LIVE IMFP » est désormais disponible. Gilles LABOUREY, Piano Bernard ABEILLE, Contrebassse Claude BEZIAC, Batterie Lien, cliquez ! [https://soundcloud.com/claude-beziac/sud-acoustic-band-live-imfp-extraits](https://soundcloud.com/claude-beziac/sud-acoustic-band-live-imfp-extraits)

15€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫JAZZ♫ Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T21:30:00

