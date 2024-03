Sucy – SET Soirée découvrir comment se détendre Maison des association de Sucy Sucy-en-Brie, mardi 26 mars 2024.

Sucy – SET Soirée découvrir comment se détendre Le professeur de Tai chi chuan et Qi gong Abir Koubaissi explique et montre comment se détendre pour continuer à créer et agir avec détermination. Mardi 26 mars, 20h30 Maison des association de Sucy Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:30:00+01:00

Découvrir la détente avec Abir Koubaissi Jouteur Professeure de Tai chi chuan, de Qi gong et de Relaxation.

Dans un processus de transition et de changement l’être a besoin de toutes ses forces.

La transition joyeuse c’est se donner tous les moyens pour pouvoir assurer et maintenir le cap, créer et agir avec détermination. Il est important de passer par des moments de prise de conscience où on sent le stress de l’action et en même temps la détente-nourriture- récupération.

Qu’est ce que cette détente?

Venez découvrir les propositions d’Abir

Maison des association de Sucy 14 clos de Pacy 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France