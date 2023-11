Pizan Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie, 21 septembre 2024, Sucy-en-Brie.

La genèse du spectacle déambulatoire Pizan remonte à l’année 2020. En plein confinement, on a décidé de garder le contact avec nos structures partenaires de l’époque : le Centre Social Balzac à Vitry-sur-Seine, la maison d’arrêt quartier femmes de Fresnes, le foyer pour jeunes filles Les Rochettes à Dammarie-les-Lys. On crée alors Poésie sans frontières, et on lance un appel à textes, chansons, vidéos à toutes les femmes de ces structures sans imposer de thème. Entre deux périodes de confinement, nous réussissons avec le comédien Soufian Khalil à enregistrer ces textes et chants tout en faisant des ateliers théâtre. Nous nous retrouvons avec une belle matière poétique de femmes de différents âges et de différents horizons. Sophie Arphand, alors chargée de programmation au château de Vincennes, nous accueille dans ce lieu pour une fin de projet publique. Avec les interprètes Soufian Khalil, Aurélie Méssié et Djallil Boumar, nous cherchons un fil rouge.

C’est alors qu’on nous parle de Christine de Pizan, femme de lettres et philosophe du Moyen-Age qui a vécu au château de Vincennes. Nous nous mettons à lire ses écrits : poésies, biographies et essais philosophique… c’est décidé, nous allons créer une balade poétique ! Avec l’aide d’une guide conférencière, nous voulions raconter un peu de l’histoire de cette autrice tout en mêlant les textes et chants des femmes rencontrées au cours de Poésie sans frontières. Nous l’avons ensuite retravaillé en incluant une chanteuse, Tenin Dady Kouyaté, deux jeunes filles du Foyer Les Rochettes et une jeune femme de la maison d’accueil L’Îlot Val-de-Marne qui interprétaient leurs propres textes et chants.

La magie a opéré une nouvelle fois, l’équilibre était presque parfait : des chants en bambara, les péripéties de notre duo de clown Confiance et Doute, Christine de Pizan qui nous déclame ses textes, des jeunes filles qui nous disent les leurs, une charrette à livres éco-responsable construite sur mesure et nous voilà embarqué·es dans ce spectacle déambulatoire clownesque, poétique et féministe !

Le 1er juillet 2023 nous avons essayé une forme courte au Quartier du 8-Mai-1945 à Vitry-sur-Seine pour l’anniversaire du Centre Socioculturel les Portes du midi. Nous avons pu constater que cela fonctionnait aussi hors « vielles pierres » et que c’était très beau au sein d’une cité HLM, mais nous voudrions maintenant arrêter davantage certaines choses pour qu’il soit diffusable plus aisément :

1. Requestionner et choisir la place du ou de la guide : changement de distribution. Au départ, une guide conférencière racontait la vie de Christine de Pizan. Désormais Maryline Klein aimerait essayer différents médiums artistiques (théâtre, danse ou musique) et faire un choix de mise en scène très important puisqu’il concerne le fil rouge du spectacle.

2. Requestionner et CHOISIR la place des jeunes femmes et femmes amateures dans le spectacle : l’aide à la reprise permettrait de faire des essais et de choisir quelle place accorder aux amateures dans ce spectacle et s’il faut en intégrer de nouvelles.

3. Arrêter une forme courte de 45 minutes avec une distribution réduite (3 interprètes au lieu de 6) afin de la tourner avec des établissements scolaires, médicaux et du champ social

4. Penser une charrette plus solide, pérenne, tout en gardant un procédé écoresponsable

