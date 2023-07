Cet évènement est passé Partir en livre / Libère ta ville en pop-up Sucy en Brie Sucy-en-Brie Catégories d’Évènement: Sucy-en-Brie

Partir en livre / Libère ta ville en pop-up 6 et 13 juillet Sucy en Brie Sucy-en-Brie, 6 juillet 2023, Sucy-en-Brie. Partir en livre / Libère ta ville en pop-up 6 et 13 juillet Sucy en Brie Accès libre et gratuit L'équipe de la médiathèque mobile de GPSEA vous attend pour des animations lectures et des jeux.

Parc des sports à Sucy-en-Brie

2023-07-06T10:00:00+02:00 – 2023-07-06T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Sucy-en-Brie, Val-de-Marne

