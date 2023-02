Sucreries : Y se va la segunda ! Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Yonne

Sucreries : Y se va la segunda ! Vézelay

2023-03-11 – 2023-03-11 Vézelay

Yonne Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, Sucre qui s’appelle encore La Plata, est l’une des villes les plus importantes de la vice-royauté espagnole du Haut-Pérou. Sucreries : Y se va la segunda ! témoigne de la place exceptionnelle de la musique et de la danse dans les festivités religieuses, où se côtoient sacré et païen, dans l’esprit d’une célébration bolivienne colorée et flamboyante. Vézelay

