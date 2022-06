Sucreries : Y se va la segunda ¡ – Ensemble Alkymia Arbois, 23 août 2022, Arbois.

Sucreries : Y se va la segunda ¡ – Ensemble Alkymia

Eglise Saint Just Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura Rue de l’Hôtel de Ville Eglise Saint Just

2022-08-23 – 2022-08-23

Rue de l’Hôtel de Ville Eglise Saint Just

Arbois

Jura

Arbois

5 EUR Sucreries : Y se va la segunda ¡

Polyphonies chorales de Sucre en Bolivie

Ensemble Alkymia, direction musicale Mariana Delgadillo Espinoza

La ville de Sucre en Bolivie est depuis longtemps l’un des hauts lieux culturels du pays. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la musique et la danse y sont omniprésentes, et témoignent de la rencontre de deux cultures bien distinctes : espagnole et andine. Deux influences qui donnent naissance à un répertoire espagnol-métisse que l’ensemble Alkymia, spécialiste de la musique traditionnelle sud-américaine, nous fait redécouvrir ici, sous la forme d’une célébration bolivienne typique et de ses polyphonies chorales si colorées.

Sucreries : Y se va la segunda ¡

Polyphonies chorales de Sucre en Bolivie

Ensemble Alkymia, direction musicale Mariana Delgadillo Espinoza

La ville de Sucre en Bolivie est depuis longtemps l’un des hauts lieux culturels du pays. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la musique et la danse y sont omniprésentes, et témoignent de la rencontre de deux cultures bien distinctes : espagnole et andine. Deux influences qui donnent naissance à un répertoire espagnol-métisse que l’ensemble Alkymia, spécialiste de la musique traditionnelle sud-américaine, nous fait redécouvrir ici, sous la forme d’une célébration bolivienne typique et de ses polyphonies chorales si colorées.

Rue de l’Hôtel de Ville Eglise Saint Just Arbois

dernière mise à jour : 2022-06-28 par