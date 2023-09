Cet évènement est passé Visite libre de La Sucrerie de Francières Sucrerie de Francières Francières Catégories d’Évènement: Francières

Oise Visite libre de La Sucrerie de Francières Sucrerie de Francières Francières, 16 septembre 2023, Francières. Visite libre de La Sucrerie de Francières 16 et 17 septembre Sucrerie de Francières Entrée libre En activité de 1829 à 1969, la Sucrerie de Francières est un site patrimonial emblématique de l’histoire industrielle locale. Parcourez librement les bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques et découvrez une formidable aventure industrielle, technologique et humaine. Sucrerie de Francières 12 Hameau de La Sucrerie – Route Départementale 1017 – 60190 Francières Francières 60190 Oise Hauts-de-France 09 81 35 69 53 http://www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr/ https://www.facebook.com/lasucreriedefrancieres La sucrerie de Francière témoigne d’une épopée de 140 ans, qui illustre une aventure agricole et industrielle, autant qu’une aventure technologique et humaine. Les bâtiments inscrits aux Monuments historiques attestent d’une histoire à part entière, celle de l’industrie du sucre . De nombreux projets de recherche sont engagés aujourd’hui dans la chimie verte, une chimie dont les molécules sont d’origine végétale. Accès par la R.D. 1017 : 12, Hameau de la Sucrerie, à la sortie Nord d’Estrées-St-Denis. Accès par l’autoroute A1 : Sortie n° 10 Arsy ou n° 11 Ressons-sur-Matz, puis D1017. SNCF : Paris Nord-Compiègne puis Ligne Compiègne – Amiens. Station Estrées Saint Denis Attention ! La Sucrerie ne se situe pas dans la commune de Francières située à 3 km mais bien au Hameau de La Sucrerie (commune appartenant à Francières.) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Planète Sciences Hauts-de-France Détails Catégories d’Évènement: Francières, Oise Autres Lieu Sucrerie de Francières Adresse 12 Hameau de La Sucrerie - Route Départementale 1017 - 60190 Francières Ville Francières Departement Oise Lieu Ville Sucrerie de Francières Francières latitude longitude 49.447981;2.678144

