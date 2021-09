Dangé-Saint-Romain Médiathèque Dangé-Saint-Romain, Vienne Sucre-page Médiathèque Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Sucre-page est un florilège musical d’histoires signées savoureusement concocté par trois artistes, l’un sourd, l’autre entendante et la dernière musicienne et chanteuse. Ils se donnent la main et la voix pour raconter, à l’unisson, une odyssée littéraire qui enchantera petits et grands. Pour les enfants à partir de 3 ans – Inscription obligatoire.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

